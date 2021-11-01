NOV Salarii

Salariul de la NOV variază de la $50,250 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Servicii Clienți la nivelul inferior până la $208,035 pentru un Manager Data Science la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la NOV . Ultima actualizare: 10/23/2025