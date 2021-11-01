Director de Companii
NOV Salarii

Salariul de la NOV variază de la $50,250 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Servicii Clienți la nivelul inferior până la $208,035 pentru un Manager Data Science la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la NOV. Ultima actualizare: 10/23/2025

Data Scientist
Median $82.5K
Inginer Software
Median $94.5K
Arhitect de Soluții
Median $149K

Dezvoltare Afaceri
$191K
Operațiuni Servicii Clienți
$50.3K
Manager Data Science
$208K
Designer de Produs
$109K
Manager de Produs
$136K
Manager de Proiect
$96.9K
Inginer de Vânzări
$122K
Cybersecurity Analyst
$51K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la NOV este Manager Data Science at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $208,035. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la NOV este $109,450.

Alte Resurse