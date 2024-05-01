Director de Companii
Nous
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Nous Salarii

Salariul de la Nous variază de la $14,634 în compensație totală pe an pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul inferior până la $96,515 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Nous. Ultima actualizare: 10/23/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Dezvoltare Afaceri
$14.6K
Consultant în Management
$63.6K
Marketing
$60.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Inginer Software
$96.5K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Nous este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $96,515. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Nous este $62,009.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Nous

Companii Similare

  • Facebook
  • Apple
  • Databricks
  • Pinterest
  • DoorDash
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse