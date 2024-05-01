Nous Salarii

Salariul de la Nous variază de la $14,634 în compensație totală pe an pentru un Dezvoltare Afaceri la nivelul inferior până la $96,515 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Nous . Ultima actualizare: 10/23/2025