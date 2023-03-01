Notable Health Salarii

Salariul de la Notable Health variază de la $109,450 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $280,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Notable Health . Ultima actualizare: 10/23/2025