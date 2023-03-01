Notable Health Salarii

Director de Companii
Salariul de la Notable Health variază de la $109,450 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $280,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Notable Health. Ultima actualizare: 10/23/2025

Inginer Software
Median $150K
Manager Inginerie Software
Median $280K
Analist de Date
$109K

Marketing
$171K
Manager de Produs
$151K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Notable Health este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $280,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Notable Health este $150,750.

