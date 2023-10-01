NOS Salarii

Salariul de la NOS variază de la $23,736 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $58,309 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la NOS . Ultima actualizare: 10/23/2025