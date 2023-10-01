Director de Companii
NOS Salarii

Salariul de la NOS variază de la $23,736 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $58,309 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la NOS. Ultima actualizare: 10/23/2025

Analist de Date
$23.7K
Manager de Produs
$49.3K
Manager de Proiect
$28.2K

Inginer de Vânzări
$30.5K
Inginer Software
$58.3K
Arhitect de Soluții
$55.8K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la NOS este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $58,309. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la NOS este $39,899.

Alte Resurse