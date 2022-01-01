Director de Companii
NortonLifeLock Salarii

Salariul de la NortonLifeLock variază de la $21,883 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $273,360 pentru un Manager de Program la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la NortonLifeLock. Ultima actualizare: 10/23/2025

Inginer Software
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Manager de Produs
Median $200K
Analist de Afaceri
$157K

Dezvoltare Afaceri
$159K
Servicii Clienți
$194K
Manager Data Science
$233K
Data Scientist
$71.8K
Analist Financiar
$141K
Marketing
$189K
Operațiuni Marketing
$85.4K
Designer de Produs
Median $109K
Manager de Program
$273K
Manager de Proiect
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Manager Inginerie Software
$152K
Arhitect de Soluții
$239K
Manager Program Tehnic
$209K
Program de Vesting

30%

AN 1

30%

AN 2

40%

AN 3

Tip Acțiuni
RSU

La NortonLifeLock, RSUs sunt supuse unui program de vesting de 3 ani:

  • 30% se dobândește în 1st-AN (30.00% anual)

  • 30% se dobândește în 2nd-AN (30.00% anual)

  • 40% se dobândește în 3rd-AN (40.00% anual)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la NortonLifeLock este Manager de Program at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $273,360. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la NortonLifeLock este $154,087.

