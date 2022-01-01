NortonLifeLock Salarii

Salariul de la NortonLifeLock variază de la $21,883 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $273,360 pentru un Manager de Program la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la NortonLifeLock . Ultima actualizare: 10/23/2025