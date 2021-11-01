Northern Trust Salarii

Director de Companii
Salariul de la Northern Trust variază de la $46,672 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informațional (IT) la nivelul inferior până la $255,000 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Northern Trust. Ultima actualizare: 9/9/2025

$160K

Inginer Software
Median $148K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Analist de Afaceri
Median $78K
Manager de Produs
Median $110K

Tehnolog Informațional (IT)
Median $46.7K
Arhitect de Soluții
Median $238K
Analist Financiar
Median $123K
Manager Inginerie Software
Median $255K
Contabil
$107K
Asistent Administrativ
$63.7K
Servicii Clienți
$79.6K
Analist de Date
$81.4K
Data Scientist
$94.5K
Resurse Umane
$86.2K
Bancher de Investiții
$86.2K
Designer de Produs
$139K
Recrutor
$131K
Analist Securitate Cibernetică
$109K
Manager Program Tehnic
$240K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Northern Trust este Manager Inginerie Software cu o compensație totală anuală de $255,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Northern Trust este $108,206.

