Noon Inginer Software Backend Salarii în Greater Dubai Area

Pachetul median de compensație pentru Inginer Software Backend in Greater Dubai Area la Noon totalizează AED 276K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Noon. Ultima actualizare: 10/8/2025

Pachetul Median
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Total pe an
AED 276K
Nivel
SDE 2
Salariu de bază
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Noon?

AED 588K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de AED 110K+ (uneori AED 1.1M+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Contribuie

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software Backend la Noon in Greater Dubai Area ajunge la o compensație totală anuală de AED 408,034. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Noon pentru rolul de Inginer Software Backend in Greater Dubai Area este AED 300,073.

