Director de Companii
NiSource
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

NiSource Salarii

Salariul de la NiSource variază de la $82,410 în compensație totală pe an pentru un Analist de Afaceri la nivelul inferior până la $328,350 pentru un Inginer Mecanic la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la NiSource. Ultima actualizare: 11/24/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Analist de Afaceri
$82.4K
Specialist în Știința Datelor
$172K
Inginer Mecanic
$328K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
67 30
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la NiSource este Inginer Mecanic at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $328,350. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la NiSource este $172,207.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru NiSource

Companii Similare

  • Square
  • Spotify
  • Netflix
  • Pinterest
  • Facebook
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/nisource/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.