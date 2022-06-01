Nintex Salarii

Director de Companii
Salariul de la Nintex variază de la $52,380 în compensație totală pe an pentru un Manager Inginerie Software in Malaysia la nivelul inferior până la $199,000 pentru un Marketing in United States la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Nintex. Ultima actualizare: 11/24/2025

Servicii Clienți
$117K
Analist de Date
$54K
Tehnolog Informații (IT)
$69.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
Marketing
$199K
Manager de Produs
$177K
Inginer Software
$86.3K
Manager Inginerie Software
$52.4K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Nintex este Marketing at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $199,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Nintex este $86,255.

