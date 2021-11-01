Ninja Van Salarii

Salariul de la Ninja Van variază de la $25,831 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $145,972 pentru un Dezvoltare Corporativă la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Ninja Van . Ultima actualizare: 11/24/2025