Ninja Van Salarii

Salariul de la Ninja Van variază de la $25,831 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $145,972 pentru un Dezvoltare Corporativă la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Ninja Van. Ultima actualizare: 11/24/2025

Analist de Afaceri
$44K
Dezvoltare Corporativă
$146K
Marketing
$49.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Designer de Produs
$25.8K
Manager de Produs
$41.1K
Inginer Software
$40K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Ninja Van este Dezvoltare Corporativă at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $145,972. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Ninja Van este $42,544.

Alte Resurse

