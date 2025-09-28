Director de Companii
Nineleaps
Nineleaps Analist de Date Salarii

Pachetul median de compensație pentru Analist de Date in India la Nineleaps totalizează ₹892K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Nineleaps. Ultima actualizare: 9/28/2025

Pachetul Median
company icon
Nineleaps
Analyst
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹892K
Nivel
-
Salariu de bază
₹892K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
1 An
Ani experiență
1 An
Care sunt nivelurile de carieră la Nineleaps?

₹13.95M

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Analist de Date la Nineleaps in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹1,554,706. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Nineleaps pentru rolul de Analist de Date in India este ₹892,236.

