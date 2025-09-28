Director de Companii
Nimble Robotics
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Șef de Cabinet

  • Toate salariile Șef de Cabinet

Nimble Robotics Șef de Cabinet Salarii

Compensația totală medie pentru Șef de Cabinet in United States la Nimble Robotics variază de la $122K la $173K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Nimble Robotics. Ultima actualizare: 9/28/2025

Compensația Totală Medie

$138K - $164K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$122K$138K$164K$173K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Șef de Cabinet contribuțiis la Nimble Robotics pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Contribuie
Care sunt nivelurile de carieră la Nimble Robotics?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Șef de Cabinet oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Șef de Cabinet la Nimble Robotics in United States ajunge la o compensație totală anuală de $172,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Nimble Robotics pentru rolul de Șef de Cabinet in United States este $121,500.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Nimble Robotics

Companii Similare

  • Lyft
  • Square
  • Netflix
  • Tesla
  • SoFi
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse