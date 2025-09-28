Director de Companii
NIIT Foundation
NIIT Foundation Designer Industrial Salarii

Compensația totală medie pentru Designer Industrial in India la NIIT Foundation variază de la ₹311K la ₹425K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la NIIT Foundation. Ultima actualizare: 9/28/2025

Compensația Totală Medie

₹333K - ₹403K
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹311K₹333K₹403K₹425K
Interval Comun
Interval Posibil

₹13.95M

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer Industrial la NIIT Foundation in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹424,622. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la NIIT Foundation pentru rolul de Designer Industrial in India este ₹311,146.

