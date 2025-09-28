Director de Companii
Nihon Kohden America
Nihon Kohden America Manager Inginerie Software Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Inginerie Software in United States la Nihon Kohden America variază de la $127K la $177K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Nihon Kohden America. Ultima actualizare: 9/28/2025

Compensația Totală Medie

$137K - $159K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$127K$137K$159K$177K
Interval Comun
Interval Posibil

$160K

Care sunt nivelurile de carieră la Nihon Kohden America?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Nihon Kohden America in United States ajunge la o compensație totală anuală de $177,310. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Nihon Kohden America pentru rolul de Manager Inginerie Software in United States este $126,650.

