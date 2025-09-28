Director de Companii
Nightfall
Nightfall Designer de Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Designer de Produs in United States la Nightfall variază de la $107K la $151K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Nightfall. Ultima actualizare: 9/28/2025

Compensația Totală Medie

$121K - $144K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$107K$121K$144K$151K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Nightfall?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la Nightfall in United States ajunge la o compensație totală anuală de $151,446. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Nightfall pentru rolul de Designer de Produs in United States este $106,671.

