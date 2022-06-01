Director de Companii
NielsenIQ
NielsenIQ Salarii

Salariul de la NielsenIQ variază de la $15,060 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $393,838 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la NielsenIQ. Ultima actualizare: 11/24/2025

Inginer Software
Median $15.1K

Inginer Software Full-Stack

Specialist în Știința Datelor
Median $132K
Manager de Produs
Median $120K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

67 30
67 30
Arhitect de Soluții
Median $24.3K
Dezvoltare Afaceri
$95.8K
Servicii Clienți
$24.4K
Succesul Clientului
$72.8K
Analist de Date
$21.8K
Manager Știința Datelor
$154K
Tehnolog Informații (IT)
$101K
Consultant în Management
$97.5K
Marketing
$75.3K
Designer de Produs
$147K
Manager de Program
$56.6K
Manager de Proiect
$101K
Vânzări
$394K
Analist Securitate Cibernetică
$52K
Manager Inginerie Software
$152K
Manager Program Tehnic
$56.9K
Nu găsești titlul tău?

Nu găsești titlul tău?


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la NielsenIQ este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $393,838. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la NielsenIQ este $95,787.

