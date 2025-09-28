Director de Companii
Nielsen
Pachetul median de compensație pentru Designer de Produs in United States la Nielsen totalizează $89K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Nielsen. Ultima actualizare: 9/28/2025

Pachetul Median
company icon
Nielsen
Product Designer
hidden
Total pe an
$89K
Nivel
-
Salariu de bază
$82K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$7K
Ani în companie
2 Ani
Ani experiență
4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Nielsen?

$160K

Nu au fost găsite salarii
Contribuie

Întrebări frecvente

Самый высокий пакет вознаграждения для Designer de Produs в Nielsen in United States составляет $144,000 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Nielsen для позиции Designer de Produs in United States составляет $95,000.

