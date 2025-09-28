Director de Companii
NICE
Compensația pentru Manager de Produs in Israel la NICE totalizează ₪419K pe year pentru Product Manager. Pachetul median de compensație pe year in Israel totalizează ₪395K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la NICE. Ultima actualizare: 9/28/2025

Media Compensație După Nivel
Adaugă compensațiaCompară nivelurile
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Associate Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Product Manager
₪419K
₪394K
₪0
₪25K
Senior Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Lead Product Manager
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Adaugă compensațiaCompară nivelurile

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Salarii de Stagiu

Care sunt nivelurile de carieră la NICE?

Primește Salarii Verificate în Inbox

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la NICE in Israel ajunge la o compensație totală anuală de ₪459,889. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la NICE pentru rolul de Manager de Produs in Israel este ₪409,089.

