Pachetul median de compensație pentru Information Technologist (IT) la NICE totalizează $107K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la NICE. Ultima actualizare: 9/28/2025

Pachetul Median
company icon
NICE
Systems Engineer
Atlanta, GA
Total pe an
$107K
Nivel
L3
Salariu de bază
$98K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$9K
Ani în companie
7 Ani
Ani experiență
13 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la NICE?

$160K

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un jobFamilies.Information Technologist (IT) la NICE ajunge la o compensație totală anuală de $136,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la NICE pentru rolul de jobFamilies.Information Technologist (IT) este $107,000.

