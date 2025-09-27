Director de Companii
Compensația totală medie pentru Resurse Umane in Georgia la nFocus Solutions variază de la GEL 33.9K la GEL 48.2K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la nFocus Solutions. Ultima actualizare: 9/27/2025

Compensația Totală Medie

GEL 38.4K - GEL 43.7K
Georgia
Interval Comun
Interval Posibil
GEL 33.9KGEL 38.4KGEL 43.7KGEL 48.2K
Interval Comun
Interval Posibil

GEL 438K

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Resurse Umane la nFocus Solutions in Georgia ajunge la o compensație totală anuală de GEL 48,215. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la nFocus Solutions pentru rolul de Resurse Umane in Georgia este GEL 33,914.

