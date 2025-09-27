Compensația pentru Inginer Software in India la nference variază de la ₹2.18M pe year pentru Software Engineer la ₹5.55M pe year pentru Staff Engineer. Pachetul median de compensație pe year in India totalizează ₹2.94M. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la nference. Ultima actualizare: 9/27/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
Software Engineer
₹2.18M
₹2.07M
₹108K
₹0
Senior Software Engineer
₹2.97M
₹2.81M
₹91.3K
₹65.4K
Staff Engineer
₹5.55M
₹5.26M
₹163K
₹123K
Senior Staff Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
