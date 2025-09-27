Director de Companii
nference
  • Salarii
  • Data Scientist

  • Toate salariile Data Scientist

nference Data Scientist Salarii

Pachetul median de compensație pentru Data Scientist in India la nference totalizează ₹4.06M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la nference.

Pachetul Median
company icon
nference
Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Total pe an
₹4.06M
Nivel
Senior
Salariu de bază
₹4.06M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
7 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la nference?

₹13.95M

Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Data Scientist at nference in India sits at a yearly total compensation of ₹5,427,304. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at nference for the Data Scientist role in India is ₹4,064,259.

Alte Resurse