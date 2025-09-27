Compensația pentru Manager de Produs in United States la NextRoll totalizează $221K pe year pentru EIC4. Pachetul median de compensație pe year in United States totalizează $232K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la NextRoll. Ultima actualizare: 9/27/2025
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
EIC1
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC2
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC3
$ --
$ --
$ --
$ --
EIC4
$221K
$204K
$16.7K
$0
Companie
Denumirea Nivelului
Ani de Experiență
Compensația Totală
|Nu au fost găsite salarii
