Pachetul median de compensație pentru Inginer Software in Israel la Next Insurance totalizează ₪366K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Next Insurance. Ultima actualizare: 9/27/2025

Pachetul Median
company icon
Next Insurance
Software Engineer
Tel Aviv, TA, Israel
Total pe an
₪366K
Nivel
lc 2
Salariu de bază
₪366K
Stock (/yr)
₪0
Bonus
₪0
Ani în companie
4 Ani
Ani experiență
4 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la Next Insurance?

₪562K

Ultimele trimiteri de salarii
AdaugăAdaugă comp.Adaugă compensație

Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Salarii de Stagiu

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Next Insurance, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Funcții incluse

Adaugă funcție nouă

Inginer Software Backend

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Next Insurance in Israel ajunge la o compensație totală anuală de ₪425,547. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Next Insurance pentru rolul de Inginer Software in Israel este ₪369,637.

