Director de Companii
Next Insurance
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania
    Levels FYI Logo
  • Salarii
  • Vânzări

  • Toate salariile Vânzări

Next Insurance Vânzări Salarii

Compensația totală medie pentru Vânzări in United States la Next Insurance variază de la $139K la $190K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Next Insurance. Ultima actualizare: 9/27/2025

Compensația Totală Medie

$150K - $178K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$139K$150K$178K$190K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Vânzări contribuțiis la Next Insurance pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

💰 Vezi Tot Salarii

💪 Contribuie Salariul Tău

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Next Insurance, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Primește Salarii Verificate în Inbox

Abonează-te la Vânzări oferte verificate.Vei primi detaliile compensației pe email. Află Mai Multe

Acest site este protejat de reCAPTCHA și Politica de Confidențialitate și Termenii de Utilizare se aplică.

Întrebări frecvente

The highest paying salary package reported for a Vânzări at Next Insurance in United States sits at a yearly total compensation of $189,750. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Next Insurance for the Vânzări role in United States is $138,600.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Next Insurance

Companii Similare

  • Flexport
  • Ripple
  • Exabeam
  • Gem
  • Embark Trucks
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse