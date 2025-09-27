Director de Companii
Next Insurance
Compensația totală medie pentru Designer de Produs in United States la Next Insurance variază de la $168K la $235K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Next Insurance. Ultima actualizare: 9/27/2025

Compensația Totală Medie

$183K - $221K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$168K$183K$221K$235K
Interval Comun
Interval Posibil

$160K

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La Next Insurance, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)



Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Designer de Produs la Next Insurance in United States ajunge la o compensație totală anuală de $235,480. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Next Insurance pentru rolul de Designer de Produs in United States este $168,490.

