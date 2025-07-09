Director de Companii
Newgen Software
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Newgen Software Salarii

Salariul de la Newgen Software variază de la $8,425 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $30,571 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Newgen Software. Ultima actualizare: 9/16/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $12.6K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Analist de Afaceri
$16K
Data Scientist
$13.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Designer de Produs
$8.4K
Manager de Produs
$30.6K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Newgen Software este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $30,571. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Newgen Software este $13,824.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Newgen Software

Companii Similare

  • Facebook
  • Netflix
  • Airbnb
  • Stripe
  • Snap
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse