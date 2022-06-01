Newfold Digital Salarii

Director de Companii
Salariul de la Newfold Digital variază de la $19,127 în compensație totală pe an pentru un Inginer Software la nivelul inferior până la $171,353 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Newfold Digital. Ultima actualizare: 9/16/2025

$160K

Inginer Software
Median $19.1K

Inginer Software Backend

Inginer Software Asigurare Calitate (QA)

Manager Inginerie Software
Median $50.8K
Analist de Date
$83.3K

Tehnolog Informațional (IT)
$109K
Manager de Produs
$55.9K
Manager de Proiect
$53.8K
Vânzări
$63.7K
Analist Securitate Cibernetică
$132K
Arhitect de Soluții
$171K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Newfold Digital este Arhitect de Soluții at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $171,353. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Newfold Digital este $63,700.

