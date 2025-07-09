New Jersey Institute of Technology Salarii

Salariul de la New Jersey Institute of Technology variază de la $31,044 în compensație totală pe an pentru un Asistent Administrativ la nivelul inferior până la $135,320 pentru un Manager de Program la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la New Jersey Institute of Technology . Ultima actualizare: 9/16/2025