New Jersey Institute of Technology Salarii

Salariul de la New Jersey Institute of Technology variază de la $31,044 în compensație totală pe an pentru un Asistent Administrativ la nivelul inferior până la $135,320 pentru un Manager de Program la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la New Jersey Institute of Technology. Ultima actualizare: 9/16/2025

$160K

Inginer Software
Median $83.2K
Asistent Administrativ
$31K
Analist de Date
$42.4K

Manager de Program
$135K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la New Jersey Institute of Technology este Manager de Program at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $135,320. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la New Jersey Institute of Technology este $62,816.

