NeoXam
NeoXam Inginer Vânzări Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Vânzări la NeoXam variază de la SGD 51.5K la SGD 73.1K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la NeoXam. Ultima actualizare: 12/7/2025

Compensația Totală Medie

$45.3K - $53.6K
Singapore
Interval Comun
Interval Posibil
$39.9K$45.3K$53.6K$56.6K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la NeoXam?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Vânzări la NeoXam ajunge la o compensație totală anuală de SGD 73,121. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la NeoXam pentru rolul de Inginer Vânzări este SGD 51,503.

