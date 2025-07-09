Neogrid Salarii

Salariul de la Neogrid variază de la $10,643 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $44,980 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Neogrid . Ultima actualizare: 9/15/2025