Director de Companii
Neogrid
Lucrezi Aici? Revendică-ți Compania

Neogrid Salarii

Salariul de la Neogrid variază de la $10,643 în compensație totală pe an pentru un Analist de Date la nivelul inferior până la $44,980 pentru un Manager de Produs la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Neogrid. Ultima actualizare: 9/15/2025

$160K

Fii Plătit, Nu Păcălit

Am negociat mii de oferte și obținem în mod regulat creșteri de $30K+ (uneori $300K+). Negociază-ți salariul sau CV-ul revizuit de adevărații experți - recruiteri care fac asta zilnic.

Inginer Software
Median $14.6K

Inginer Software Full-Stack

Analist de Date
$10.6K
Manager de Produs
$45K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manager de Program
$26.8K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Neogrid este Manager de Produs at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $44,980. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Neogrid este $20,658.

Locuri de Muncă Recomandate

    Nu s-au găsit locuri de muncă recomandate pentru Neogrid

Companii Similare

  • Square
  • Apple
  • Uber
  • Airbnb
  • Coinbase
  • Vezi toate companiile ➜

Alte Resurse