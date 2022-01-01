Director de Companii
Nelnet Salarii

Salariul de la Nelnet variază de la $60,000 în compensație totală pe an pentru un Tehnolog Informații (IT) la nivelul inferior până la $146,000 pentru un Arhitect de Soluții la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Nelnet. Ultima actualizare: 11/27/2025

Inginer Software
Median $103K

Inginer Software Full-Stack

Arhitect de Soluții
Median $146K
Analist Securitate Cibernetică
Median $83.5K

Tehnolog Informații (IT)
Median $60K
Designer de Produs
$90.7K
Manager Inginerie Software
$119K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Nelnet este Arhitect de Soluții cu o compensație totală anuală de $146,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Nelnet este $96,576.

