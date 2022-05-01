Neighborly Salarii

Salariul de la Neighborly variază de la $80,400 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $301,500 pentru un Specialist în Știința Datelor la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Neighborly . Ultima actualizare: 11/27/2025