Compensația totală medie pentru Manager Inginerie Software in United States la Neighbor variază de la $143K la $196K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Neighbor. Ultima actualizare: 12/7/2025

Compensația Totală Medie

$155K - $184K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$143K$155K$184K$196K
Interval Comun
Interval Posibil

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Neighbor in United States ajunge la o compensație totală anuală de $195,500. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Neighbor pentru rolul de Manager Inginerie Software in United States este $142,800.

