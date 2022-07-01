Director de Companii
Nearpod
Nearpod Salarii

Salariul de la Nearpod variază de la $83,300 în compensație totală pe an pentru un Servicii Clienți la nivelul inferior până la $163,710 pentru un Inginer Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Nearpod. Ultima actualizare: 9/9/2025

$160K

Servicii Clienți
$83.3K
Data Scientist
$131K
Inginer Software
$164K

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Nearpod este Inginer Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $163,710. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Nearpod este $130,650.

