NDA Salarii

Salariul de la NDA variază de la $11,637 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $125,372 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la NDA. Ultima actualizare: 9/8/2025

$160K

Analist de Afaceri
$56K
Analist de Date
$16.4K
Resurse Umane
$20.5K

Tehnolog Informațional (IT)
$13.7K
Marketing
$82.5K
Designer de Produs
$11.6K
Manager de Produs
$54.8K
Manager de Proiect
$50.3K
Vânzări
$17.8K
Inginer Software
$22.3K

Inginer Software Backend

Manager Inginerie Software
$125K
Arhitect de Soluții
$89.6K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

The highest paying role reported at NDA is Manager Inginerie Software at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $125,372. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at NDA is $36,300.

