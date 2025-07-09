NDA Salarii

Salariul de la NDA variază de la $11,637 în compensație totală pe an pentru un Designer de Produs la nivelul inferior până la $125,372 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la NDA . Ultima actualizare: 9/8/2025