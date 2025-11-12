Director de Companii
National University of Singapore
National University of Singapore Cercetător Științific Salarii

Pachetul median de compensație pentru Cercetător Științific in Singapore la National University of Singapore totalizează SGD 96.1K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la National University of Singapore. Ultima actualizare: 11/12/2025

Pachetul Median
company icon
National University of Singapore
Research Scientist
Singapore, SG, Singapore
Total pe an
SGD 96.1K
Nivel
L5
Salariu de bază
SGD 96.1K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Ani în companie
0 Ani
Ani experiență
2 Ani
Care sunt nivelurile de carieră la National University of Singapore?
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Cercetător Științific la National University of Singapore in Singapore ajunge la o compensație totală anuală de SGD 128,249. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la National University of Singapore pentru rolul de Cercetător Științific in Singapore este SGD 96,073.

