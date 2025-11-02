Director de Companii
Nanox Vision
Nanox Vision Manager Inginerie Software Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Inginerie Software in Israel la Nanox Vision variază de la ₪413K la ₪566K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Nanox Vision. Ultima actualizare: 11/2/2025

Compensația Totală Medie

₪448K - ₪531K
Israel
Interval Comun
Interval Posibil
₪413K₪448K₪531K₪566K
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+₪199K
Robinhood logo
+₪305K
Stripe logo
+₪68.6K
Datadog logo
+₪120K
Verily logo
+₪75.4K
Care sunt nivelurile de carieră la Nanox Vision?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Nanox Vision in Israel ajunge la o compensație totală anuală de ₪565,577. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Nanox Vision pentru rolul de Manager Inginerie Software in Israel este ₪413,117.

