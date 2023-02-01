Multiverse Salarii

Director de Companii
Salariul de la Multiverse variază de la $70,569 în compensație totală pe an pentru un Specialist în Știința Datelor la nivelul inferior până la $296,082 pentru un Vânzări la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Multiverse. Ultima actualizare: 11/12/2025

Inginer Software
Median $115K

Inginer Software Full-Stack

Analist de Afaceri
$202K
Specialist în Știința Datelor
$70.6K

Resurse Umane
$131K
Marketing
$76.6K
Designer de Produs
Median $78.6K
Manager de Produs
Median $87.4K
Recrutor
$73.2K
Vânzări
$296K
Manager Inginerie Software
$153K
Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Multiverse este Vânzări at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $296,082. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Multiverse este $101,409.

