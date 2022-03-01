MTS Salarii

Intervalul salarial MTS variază de la $13,866 în compensație totală anuală pentru Manager de Proiect la capătul de jos la $83,421 pentru Manager de Științe de Date la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai MTS . Ultima actualizare: 8/18/2025