MTS Salarii

Intervalul salarial MTS variază de la $13,866 în compensație totală anuală pentru Manager de Proiect la capătul de jos la $83,421 pentru Manager de Științe de Date la capătul de sus. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști angajați ai MTS. Ultima actualizare: 8/18/2025

Inginer de Software
Junior Software Engineer $27.2K
Software Engineer $40K
Senior Software Engineer $62K
Lead Software Engineer $60.5K

Inginer iOS

Inginer de software frontend

Inginer de Machine Learning

Inginer de software backend

Inginer de software pentru asigurarea calității

Inginer de date

Inginer DevOps

Specialist în Științe de Date
Median $35K
Analist de Afaceri
Median $30.6K

Analist de Date
Median $14.7K
Designer de Produs
Median $30.4K
Manager de Produs
Median $48.4K
Manager de Inginerie Software
Median $66.7K
Manager de Proiect
Median $13.9K
Manager de Științe de Date
Median $83.4K
Asistent Administrativ
$81.1K
Analist Financiar
$18.7K
Resurse Umane
$16.6K
Tehnolog IT
$57.3K
Consultant în Management
$47.6K
Marketing
$27.3K
Manager de Design de Produs
$68.3K
Arhitect de Soluții
$61.9K
Manager de Program Tehnic
$44.5K
Întrebări Frecvente

Rolul cel mai bine plătit raportat la MTS este Manager de Științe de Date cu o compensație totală anuală de $83,421. Aceasta include salariul de bază, precum și orice compensație potențială de acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la MTS este $44,476.

