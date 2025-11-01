Director de Companii
Compensația totală medie pentru Specialist în Știința Datelor in India la MResult variază de la ₹2.71M la ₹3.78M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la MResult. Ultima actualizare: 11/1/2025

Compensația Totală Medie

₹2.91M - ₹3.42M
India
Interval Comun
Interval Posibil
₹2.71M₹2.91M₹3.42M₹3.78M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la MResult?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Specialist în Știința Datelor la MResult in India ajunge la o compensație totală anuală de ₹3,777,265. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la MResult pentru rolul de Specialist în Știința Datelor in India este ₹2,711,882.

