  • Salarii
  • Manager de Produs

  • Toate salariile Manager de Produs

Mr. Cooper Manager de Produs Salarii

Pachetul median de compensație pentru Manager de Produs in United States la Mr. Cooper totalizează $120K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mr. Cooper. Ultima actualizare: 11/3/2025

Pachetul Median
company icon
Mr. Cooper
Principal Information System
Miami, FL
Total pe an
$120K
Nivel
-
Salariu de bază
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Ani în companie
9 Ani
Ani experiență
20 Ani
Ultimele trimiteri de salarii
Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager de Produs la Mr. Cooper in United States ajunge la o compensație totală anuală de $315,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Mr. Cooper pentru rolul de Manager de Produs in United States este $120,000.

