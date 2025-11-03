Director de Companii
Mphasis
Mphasis Manager Design Produs Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Design Produs in United States la Mphasis variază de la $104K la $151K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mphasis. Ultima actualizare: 11/3/2025

Compensația Totală Medie

$119K - $136K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$104K$119K$136K$151K
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Mphasis?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Design Produs la Mphasis in United States ajunge la o compensație totală anuală de $151,040. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Mphasis pentru rolul de Manager Design Produs in United States este $103,680.

