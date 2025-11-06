Director de Companii
Mozilla Inginer Software Salarii în Berlin Metropolitan Region

Compensația pentru Inginer Software in Berlin Metropolitan Region la Mozilla variază de la €120K pe year pentru P3 la €134K pe year pentru P4. Pachetul median de compensație pe year in Berlin Metropolitan Region totalizează €128K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mozilla. Ultima actualizare: 11/6/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
P1
Software Engineer 1(Nivel de intrare)
€ --
€ --
€ --
€ --
P2
Software Engineer 2
€ --
€ --
€ --
€ --
P3
Senior Software Engineer
€120K
€104K
€0
€15.9K
P4
Staff Software Engineer
€134K
€110K
€0
€24.1K
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€77.9K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.3K
Ultimele trimiteri de salarii
Care sunt nivelurile de carieră la Mozilla?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Mozilla in Berlin Metropolitan Region ajunge la o compensație totală anuală de €154,884. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Mozilla pentru rolul de Inginer Software in Berlin Metropolitan Region este €124,710.

