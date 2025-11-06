Director de Companii
Mozilla
Mozilla Specialist în Știința Datelor Salarii în New York City Area

Compensația pentru Specialist în Știința Datelor in New York City Area la Mozilla totalizează $300K pe year pentru P5. Pachetul median de compensație pe year in New York City Area totalizează $300K. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mozilla. Ultima actualizare: 11/6/2025

Media Compensație După Nivel
Numele nivelului
Total
Bază
Acțiuni
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$ --
$ --
$ --
$ --
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Ultimele trimiteri de salarii
Companie

Locație | Dată

Denumirea Nivelului

Etichetă

Ani de Experiență

Total / La Companie

Compensația Totală

Salariu de Bază | Acțiuni (an) | Bonus
Nu au fost găsite salarii
Care sunt nivelurile de carieră la Mozilla?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Specialist în Știința Datelor la Mozilla in New York City Area ajunge la o compensație totală anuală de $300,000. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Mozilla pentru rolul de Specialist în Știința Datelor in New York City Area este $195,000.

