Compensația totală medie pentru Succesul Clientului in United States la Moveworks variază de la $171K la $248K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Moveworks. Ultima actualizare: 11/3/2025

Compensația Totală Medie

$193K - $225K
United States
Interval Comun
Interval Posibil
$171K$193K$225K$248K
Interval Comun
Interval Posibil

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

Tip Acțiuni
Options

La Moveworks, Options sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (6.25% trimestrial)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (6.25% trimestrial)

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Succesul Clientului la Moveworks in United States ajunge la o compensație totală anuală de $247,520. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Moveworks pentru rolul de Succesul Clientului in United States este $170,560.

