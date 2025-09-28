Director de Companii
Monstarlab
Monstarlab Manager Inginerie Software Salarii

Compensația totală medie pentru Manager Inginerie Software in Bangladesh la Monstarlab variază de la BDT 2.39M la BDT 3.33M pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Monstarlab. Ultima actualizare: 9/28/2025

Compensația Totală Medie

BDT 2.56M - BDT 3.02M
Bangladesh
Interval Comun
Interval Posibil
BDT 2.39MBDT 2.56MBDT 3.02MBDT 3.33M
Interval Comun
Interval Posibil

Care sunt nivelurile de carieră la Monstarlab?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Manager Inginerie Software la Monstarlab in Bangladesh ajunge la o compensație totală anuală de BDT 3,330,840. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Monstarlab pentru rolul de Manager Inginerie Software in Bangladesh este BDT 2,391,373.

