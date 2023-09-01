Mondu Salarii

Salariul de la Mondu variază de la $61,863 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $107,816 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Mondu . Ultima actualizare: 9/16/2025