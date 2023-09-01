Director de Companii
Mondu
Mondu Salarii

Salariul de la Mondu variază de la $61,863 în compensație totală pe an pentru un Manager de Produs la nivelul inferior până la $107,816 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la Mondu. Ultima actualizare: 9/16/2025

$160K

Inginer Software
Median $91.1K

Inginer Software Backend

Inginer Software Full-Stack

Manager de Produs
$61.9K
Manager Inginerie Software
$108K

Nu găsești titlul tău?

adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la Mondu este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $107,816. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Mondu este $91,119.

