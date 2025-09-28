Director de Companii
Mondia
Mondia Inginer Software Salarii

Compensația totală medie pentru Inginer Software in United Arab Emirates la Mondia variază de la AED 257K la AED 352K pe year. Vezi defalcările salariului de bază, acțiunilor și bonusurilor pentru pachetele de compensație totală de la Mondia. Ultima actualizare: 9/28/2025

Compensația Totală Medie

AED 278K - AED 331K
United Arab Emirates
Interval Comun
Interval Posibil
AED 257KAED 278KAED 331KAED 352K
Interval Comun
Interval Posibil

Avem nevoie doar de 3 încă Inginer Software contribuțiis la Mondia pentru a debloca!

Invită-ți prietenii și comunitatea să adauge salarii în mod anonim în mai puțin de 60 de secunde. Mai multe date înseamnă perspective mai bune pentru cei care caută joburi ca tine și pentru comunitatea noastră!

AED 588K

Care sunt nivelurile de carieră la Mondia?

Întrebări frecvente

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Inginer Software la Mondia in United Arab Emirates ajunge la o compensație totală anuală de AED 351,948. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Mondia pentru rolul de Inginer Software in United Arab Emirates este AED 257,075.

Alte Resurse