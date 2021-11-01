monday.com Salarii

Salariul de la monday.com variază de la $64,675 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Servicii Clienți la nivelul inferior până la $211,393 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la monday.com . Ultima actualizare: 9/16/2025