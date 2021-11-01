Director de Companii
monday.com
monday.com Salarii

Salariul de la monday.com variază de la $64,675 în compensație totală pe an pentru un Operațiuni Servicii Clienți la nivelul inferior până la $211,393 pentru un Manager Inginerie Software la nivelul superior. Levels.fyi colectează salarii anonime și verificate de la angajați actuali și foști de la monday.com. Ultima actualizare: 9/16/2025

$160K

Inginer Software
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Inginer Software Full-Stack

Manager de Produs
Median $145K
Servicii Clienți
$86.6K

Operațiuni Servicii Clienți
$64.7K
Succes Client
$85.6K
Analist de Date
$83.7K
Resurse Umane
$106K
Designer de Produs
$90.2K
Manager de Proiect
$136K
Inginer de Vânzări
$127K
Manager Inginerie Software
$211K
Arhitect de Soluții
$118K
Recompense Totale
$79.1K
Nu găsești titlul tău?

Caută toate salariile pe pagina noastră de compensații sau adaugă salariul tău pentru a ajuta la deblocarea paginii.


Program de Vesting

25%

AN 1

25%

AN 2

25%

AN 3

25%

AN 4

La monday.com, Granturi acțiuni/capitaluri proprii sunt supuse unui program de vesting de 4 ani:

  • 25% se dobândește în 1st-AN (25.00% anual)

  • 25% se dobândește în 2nd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 3rd-AN (2.08% lunar)

  • 25% se dobândește în 4th-AN (2.08% lunar)

Întrebări frecvente

Rolul cu cea mai mare plată raportată la monday.com este Manager Inginerie Software at the Common Range Average level cu o compensație totală anuală de $211,393. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la monday.com este $111,996.

